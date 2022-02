Occhiali Neri, il primo trailer dell'horror di Dario Argento in Concorso a Berlino

Online è stato pubblicato il primo trailer di Occhiali Neri, l'ultimo horror diretto dal Maestro del Brivido, Dario Argento. Il film verrà presentato nei prossimi giorni al Festival di Berlino. Il trailer mostra le prime affascinanti sequenze che caratterizzeranno il film, che vede protagonista la star Ilenia Pastorelli.

Ecco la sinossi di Occhiali Neri:"Roma. L’eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate. E’ il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente. Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall’accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Ossessionati dal sangue che li circonda, saranno uniti dalla paura e dalla disperata ricerca di una via di scampo, perché l’assassino non vuole rinunciare alle sue prede. Chi si salverà?".

Inizialmente si era parlato della presenza dei Daft Punk nel progetto, smentita successivamente dallo stesso Argento.



Il cast di Occhiali Neri comprende Ilenia Pastorelli, Andrea Zhang, Asia Argento, Maria Rosaria Russo, Guglielmo Favilla, Paola Sambo, Andrea Gherpelli, Tiffany Zhou, Gennaro Iaccarino e Gianluca Gugliarelli.



Nel frattempo è stata svelata la première di Occhiali Neri, che riporta sul grande schermo un'opera di Argento a dieci anni dall'ultimo film.