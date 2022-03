Gli Occhi di Tammy Faye: quando arriva su Disney+? Ecco la data di uscita in streaming!

Gli Occhi di Tammy Faye è arrivato in sala il 3 Febbraio, e adesso è pronto a fare anche il suo debutto in streaming su Disney+. Ecco quando potremo vederlo sulla piattaforma!

La pagina ufficiale della Disney ha pubblicato un post con alcune delle immagini del film, accompagnate da una didascalia: "Jessica Chastain e Andrew Garfield come non li avevate mai visti. Gli Occhi di Tammy Faye è disponibile ORA su DisneyPlus!"

Sembra dunque che l'attesa sia già finita, perché a quasi due mesi dal debutto nei cinema italiani, il film di Michael Showalter approda già in streaming. Vi abbiamo già raccontato in precedenza Gli Occhi di Tammy Faye nella nostra recensione del film, sottolineando le interpretazioni da Oscar dei protagonisti. E in effetti Jessica Chastain è candidata nella categoria Miglior Attrice Protagonista, dove si troverà di fronte a rivali di alto livello, come Nicole Kidman, Olivia Colman, Kristen Stewart e Penélope Cruz.

Il film è ambientato negli anni '70 e racconta la storia di Tammy Faye Bakker e di suo marito Jim, che hanno dato vita alla più grande rete di trasmissione religiosa del mondo partendo dal nulla. Il loro impero è prolifico, ma le irregolarità finanziarie e alcuni rivali minacciano di far crollare tutto, privandoli della propria fonte di guadagno e rovinando il loro nome.