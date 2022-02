Gli Occhi di Tammy Faye, Jessica Chastain ci ricorda l'uscita con un video in italiano

Jessica Chastain e Andrew Garfield hanno avuto un 2021 stratosferico, ma il 2022 è ancora nel loro segno con Gli Occhi di Tammy Faye, che arriverà in questi giorni nella sale italiane, come ci ricorda anche la sua protagonista in questo video.

"Ciao Italia! Gli Occhi di #TammyFaye is in cinemas tomorrow ❤️ that’s amorè" scrive Jessica Chastain nella caption di un video girato nella capitale italiana, dove l'attrice ha presentato il film lo scorso ottobre in occasione della Festa del Cinema di Roma.

E proprio nel video Chastain, che un italiano lo ha anche sposato (l'imprenditore Gian Luca Passi de Prepoluso), si diletta nel comunicare in lingua locale ai suoi follower l'uscita della pellicola nelle sale italiane.

"Tammy Faye in cinema... No nei cinema da febbraio 3?" si chiede, mentre il resto del filmato ci mostra la Città Eterna sulle note di Bella Ciao.

Gli Occhi di Tammy Faye è un biopic diretto da Michael Showalter che vede due irriconoscibili Andrew Garfield e Jessica Chastain nei panni dei televangelisti americani Jim e Tammy Faye Bakker, dei quali ne racconta ascesa e declino.

Il film, basato sul documentario di Fenton Bailey e Randy Barbato, è prodotto e distribuito da Searchlight, e arriverà sul grande schermo in Italia a partire da giovedì 3 febbraio.