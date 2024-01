Gli Occhi di Tammy Faye è stato per anni il dream project di Jessica Chastain!

Gli Occhi di Tammy Faye ha portato finalmente Jessica Chastain ad ottenere il suo tanto atteso Oscar. L'attrice, in realtà, per diversi anni provò ha realizzare un film sul personaggio riscontrando anche diversi problemi di produzione e di realizzazione in corso d'opera.

Dopo essersi mostrati irriconoscibili negli Occhi di Tammy Faye, non si può far altro che lodare l'enorme talento di Jessica Chastain e di Andrew Garfield. La pellicola per diverso tempo è stato il dream project dell'attrice che per anni aveva aspirato a realizzarlo non solo come interprete ma anche come produttrice. Nel corso della sua carriera, infatti, la Chastain si è sempre contraddistinta anche per essere una sapiente produttrice capace di puntare sui prodotti giusti e su progetti capaci di avere successo. Una cosa del genere, ovviamente, è successa anche per Gli Occhi di Tammy Faye.

L'attrice aveva visto già il documentario Gli Occhi di Tammy Faye realizzato nel 2000 e intorno al 2012 e si era sentita attratta dal raccontare la storia di Tammy Faye Bakker e di suo marito dopo aver acquisito i diritti per produrre un film biografico sulla evangelista televisiva più famosa della storia della tv americana. Il dream project si è tradotto in realtà solo con l'arrivo nelle sale della pellicola.

