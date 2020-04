Un'occasione da Dio: la commedia con Simon Pegg stasera su Italia 1

Un'occasione da Dio andrà in onda stasera su Italia 1 alle 23. Un insegnante entra in possesso di incredibili poteri tramite i quali esaudire ogni desiderio, ignaro di essere l'elemento di studio di una razza aliena che deve decidere se distruggere o meno il nostro pianeta in base alle sue decisioni.

La presenza di creature extraterrestri che controllano e gestiscono la vita tra le stelle è alla base di questa divertente e spensierata commedia di Terry Jones, storico membro dei Monty Python scomparso nel gennaio di quest'anno.

Un'occasione da Dio propone un intrattenimento leggero e per tutta la famiglia, pur non privo qua e là di qualche battuta e gag più smaliziata, e riesce ad ibridare la fantascienza demenziale ad un impianto rassicurante: l'assurdità dell'assunto cita in maniera evidente quella di un grande classico del filone come Una settimana da Dio (2003).

La simpatia del cast capitanato da Simon Pegg, e che vede Kate Beckinsale nei panni dell'interesse romantico e Robin Williams (nella versione originale) a doppiare il cane parlante, è al servizio di una narrazione tanto classica quanto gradevole che trova nella sua brevità l'ennesimo punto di forza.

La recensione di Un'occasione da Dio è disponibile qui. Il film andrà in onda stasera alle 23 su Italia 1.