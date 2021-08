Oblivion Song, arriva il cinecomic tratto da Robert Kirkman: Jake Gyllenhaal protagonista!

Jake Gyllenhaal reciterà e produrrà un adattamento cinematografico di Oblivion Song, nuovo cinecomic tratto dalla serie di graphic novel scritta da Robert Kirkman e illustrata da Lorenzo De Felici.

Oblivion Song segue la storia di Nathan Cole (Gyllenhaal), un uomo che compie viaggi giornalieri per cercare di salvare coloro che ancora vivono nell'apocalittico inferno di Oblivion, una parte di Filadelfia distrutta dieci anni prima. Il primo numero è stato pubblicato nel marzo 2018 e la prossima puntata, il capitolo 6, sarà l'ultima. Kirkman è noto per aver scritto fumetti come The Walking Dead e Invincible, a loro volta divenuti fortunati adattamenti televisivi, oltre per aver scritto episodi dei loro adattamenti per il piccolo schermo. Sta anche lavorando ad un film spin-off di Dracula alla Universal, intitolato Renfield, incentrato sullo scagnozzo del famigerato vampiro, con Nicholas Hoult che sarà il protagonista.

"Proprio come ha fatto con The Walking Dead e Invincible, in Oblivion Song Robert ha creato il potenziale per un franchise che è profondamente divertente e anche l'opportunità perfetta per alcune discutere grandi questioni con cui stiamo facendo i conti a livello globale", ha dichiarato il co-produttore Riva Marker, che è ha precedentemente lavorato a film come Beasts of No Nation e The Kids Are All Right.

Jake Gyllenhaal, lo ricordiamo, sarà il prossimo protagonista di The Guilty, un thriller poliziesco di Netflix con Ethan Hawke e Riley Keough che arriverà sulla piattaforma il prossimo 1 ottobre. È anche il protagonista del prossimo thriller di Michael Bay, Ambulance, che uscirà l'anno prossimo.