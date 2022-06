Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen confessa:'Una serie su Darth Vader sarebbe fantastica!'

Ad oltre quindici anni dalla prima apparizione nei panni di Darth Vader, Hayden Christensen ha ricoperto nuovamente il ruolo nella serie tv Disney+, Obi-Wan Kenobi. Da diversi giorni circolano voci sulla possibilità che il personaggio possa tornare in un serie tv interamente dedicata e ora Christensen ha espresso il suo parere.

Se volete aggiornamenti sulla serie ecco la recensione di Obi-Wan Kenobi episodio 4. L'idea di tornare in uno show su Darth Vader alletta Hayden Christensen? Ecco la sua risposta.



"Assolutamente. Fare di più con questo personaggio sarebbe fantastico!" ha dichiarato l'attore canadese.

Interpellato sul personaggio nella serie con Ewan McGregor, Hayden Christensen ha dichiarato che Vader sta cercando di rimuovere qualsiasi residuo di Anakin Skywalker sia rimasto nella sua vita.



"Sì, vedo sempre Anakin come una linea guida e una sfumatura sullo sfondo per questo personaggio. Vader sta facendo del suo meglio per uccidere quel lato di lui, ma ci deve sempre essere un po' di Anakin lì dentro. E ciò emerge, ed è una parte del divertimento. Penso sempre alla parte di Anakin del suo carattere".



In precedenza Christensen aveva ammesso di aver pensato che il suo tempo dedicato a Darth Vader fosse ormai finito e di aver vissuto la chiamata di LucasFilm come una grande sorpresa:"Per molto tempo ho pensato che non sarei mai più tornato in questo ruolo. Ma certo un po' speravo che un giorno si sarebbe presentata un'opportunità del genere".



Hayden Christensen ha espresso solidarietà a Moses Ingram, vittima di insulti nelle ultime settimane:"Penso al mondo di Moses. È una persona adorabile e un essere umano ma anche un'attrice incredibilmente talentuosa".