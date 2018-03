Obbligo o verità: Lucy Hale è la vittima del gioco nel trailer italiano

Universal Pictures International Italy ha diffuso il primo trailer doppiato di, nuovo thiller-horror prodotto dalla Blumhouse di

Lucy Hale (Pretty Little Liars) e Tyler Posey (Teen Wolf) guidano il cast di Obbligo o Verità, un thriller soprannaturale della Blumhouse Productions (Auguri per la tua morte, Scappa: Get Out, Split). Un'innocente sfida ad obbligo o verità tra amici si rivela mortale quando qualcuno—o qualcosa—comincia a punire coloro che mentono—o che rifiutano l'obbligo.

Le riprese si sono svolte nel giugno dello scorso anno e le musiche sono state composte da Matthew Margeson (Kingsman: Il cerchio d’oro). L’uscita statunitense della pellicola è fissata per il 27 aprile 2018, mentre in quelle italiane arriverà il 21 giugno seguente. Si prospetta quindi un’altra hit cinematografica al botteghino per la Blumhouse dopo i successi in successione di Split, Scappa – Get Out e Auguri per la tua morte. Trovate le recensioni relative a questi ultimi film, cliccando sui rispettivi titoli in grassetto.

Diretto da Jeff Wadlow (Kick-Ass 2), il cast del thriller include Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali e Nolan Gerard Funk. Il film è stato prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, mentre tra i produttori esecutivi figurano Wadlow, Chris Roach, Jeanette Volturno e Couper Samuelson.