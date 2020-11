Obama dice si ad un film sulla sua vita: 'Può interpretarmi Drake'

Barack Obama ha appena concesso il suo appoggio ad un film biografico a lui dedicato, e vorrebbe che fosse nientemeno che il rapper Drake ad interpretarlo nel progetto.

A qualche settimana dalla vittoria del suo amico Joe Biden alla presidenziali americane, in una conversazione con "360 with Speedy Morman" per Complex all'ex presidente degli Stati Uniti è stato chiesto un parere circa alcuni commenti che la superstar di Toronto fece qualche tempo fa sul fatto di poter interpretare Obama in un film, e Obama stesso si è dimostrato molto interessato alla cosa:

"Dirò questo - Drake sembra essere in grado di fare tutto ciò che vuole", ha dichiarato Obama. “Voglio dire, è una persona di grande talento. Se dovesse arrivare il momento giusto e lui dovesse sentirsi pronto ... Diciamo che Drake avrà il timbro di approvazione della mia famiglia, cosa più importante di tutte. Ho la netta sensazione che a Malia e Sasha andrebbero benissimo."

Drake in precedenza aveva condiviso il suo interesse a interpretare Obama in un film sulla vita del presidente. "Spero che qualcuno faccia presto un film sulla vita di Obama perché potrei interpretarlo", ha detto in una vecchia intervista per Paper quando Obama era ancora in carica. "Ogni volta che lo vedo in TV, non cambio mai canale. Presto decisamente attenzione e ascolto le inflessioni della sua voce. Se chiedi a qualcuno che mi conosce, ti dirà che sono abbastanza bravo con le imitazioni."

