L.O.L. Surprise! The Movie, il film animato in arrivo su Netflix!

Nel nuovo film animato L.O.L. Surprise! The Movie le fashion doll più amate in tutto il mondo saranno protagoniste di una nuova avventura cinematografica, in arrivo in streaming su Netflix dall'8 ottobre per il divertimento di tutta la famiglia!

L.O.L. Surprise! The Movie è un film d'animazione della durata di 45 minuti, che racconterà la storia di una ragazza che si ritrova catapultata all'improvviso nell'universo delle LOL.

In un mondo pieno di luci e macchine da presa, la protagonista decide di creare il film migliore di sempre, ma per realizzare il suo sogno dovrà affrontare numerose sfide. Riuscirà a superarle con l'aiuto di tutta la L.O.L. Surprise Family?

In L.O.L. Surprise! The Movie debuttano 4 regine dello schermo che rappresentano altrettanti generi cinematografici: Gamma Babe ispirata ai film di fantascienza, Starlette la perfetta protagonista di una commedia romantica, Ms. Direct ispirata ai film d'azione e Spirit Queen che rappresenta i film di genere un po' più dark.

"Dopo il successo musicale dello scorso anno di L.O.L Surprise!, abbiamo alzato la posta per ispirare divertimento, creatività e immaginazione per i bambini", ha dichiarato Isaac Larian, fondatore della società di produzione MGA Entertainment Inc., "Non solo stiamo dando vita a personaggi famosi attraverso un film, ma stiamo fornendo ai bambini tutti gli strumenti utili perché possano ideare e realizzare il proprio film".

L.O.L. Surprise! The Movie debutterà su Netflix venerdì 8 ottobre, in contemporanea in tutto il mondo (tranne Cina e Giappone).