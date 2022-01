Nyad, Jodie Foster si unisce al cast del film sulla celebre nuotatrice!

Jodie Foster si è unita al cast di Nyad. Si tratta di un biopic basato sulla vita della celebre nuotatrice Diana Nyad, basato sull'autobiografia della donna Find a Way. Da quel che sappiamo il film sarà diretto dal duo di Free Solo e scritto da Ann Biderman.

La vincitrice di numerosi premi Jodie Foster, si andrà ad unire all'attrice Annette Bening, che interpreterà proprio la protagonista. Foster sarà invece l'allenatrice e amica di vecchia data Bonnie Stoll. La pellicola racconterà di come Nyad, all'età di 64 anni, sia diventata la prima persona a nuotare per tutta la lunghezza di Cuba fino a raggiungere Florida attraverso acque infestate da squali e meduse velenose.

Nyad, diventata celebre negli anni '70, aveva già tentato questa nuotata cinque volte tra il 2011 e il 2013, e si è affidata a un equipaggio di 35 sostenitori, oltre alla sua migliore amica, per riuscire a compiere l'impresa. Un tempo era stata anche una giocatrice di squash di alto livello, mentre adesso è diventata un'autrice e oratrice professionista. Insomma, una carriera decisamente ricca la sua.

Il film, che conta su un team creativo di alto livello, adesso vede aggiungersi al suo cast anche una grande attrice. Foster è nota per essere un'interprete che prende solo ruoli scelti con cura, elemento che conferma la qualità del biopic in arrivo. E in effetti da quel che sappiamo tempo fa Jodie Foster ha rinunciato al film Colpevole D'innocenza lasciando il ruolo ad Ashley Judd. Adesso, però, siamo curiosi di sapere qualcosa in più su Nyad!