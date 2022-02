Sulle nuvole: Gianni Morandi e Max Pezzali nel trailer del film di Tommaso Paradiso

Warner Bros. Pictures Italia ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Sulle nuvole, primo film diretto da Tommaso Paradiso, cantautore ormai in cima alle classifiche del cosiddetto it-pop ed ex-leader del gruppo indie Thegiornalisti, che vedrà protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film sarà al cinema per soli tre gironi ad aprile.

In un cast che comprende anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini, ci saranno anche parecchie comparse appartenenti al mondo della musica italiana, tra cui Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Aiello, Max Pezzali e Franco126. Il film sarà nelle sale cinematografiche per soli tre giorni: il 26, il 27 e il 28 aprile 2022.

A proposito di questo suo esordio sul grande schermo, Paradiso ha dichiarato: "Non è proprio semplice da dire ma sta per uscire il mio primo film. Dovrei ringraziare otto milioni di persone e pian piano lo farò. Per ora mi limito a taggare i due protagonisti". Il nuovo album di Tommaso Paradiso, il primo da solista dopo l'addio ai Thegiornalisti, si intitolerà Space Cowboy e uscirà il 4 marzo prossimo. Il singolo che lo promuove si intitola Lupin.

Di seguito la sinossi di Sulle nuvole: "Sulle Nuvole è un’intensa storia d’amore e musica. Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta?".

Paradiso aveva un cameo in Sotto il sole di Riccione, film che prendeva il suo titolo proprio da un brano dei Thegiornalisti. Sempre per Netflix, Paradiso era nella soundtrack della serie Summertime.