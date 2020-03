Ci si nutre solo degli avanzi altrui in The Platform, sci-fi thriller in arrivo su Netflix

Il mondo del cinema ha puntato spesso gli occhi sulla lotta di classe tra lo scorso anno e questi primi mesi di 2020, basti pensare a film come Us di Jordan Peele o l'acclamatissimo Parasite di Bong Joon-ho. Sulla scia di questi titoli arriva ora su Netflix The Platform.

Il primo trailer del film diretto da Galder Gaztelu-Urrutia, che esordirà proprio nel corso di questo mese sulla nota piattaforma streaming, ci presenta una situazione claustrofobica e rivoltante: i protagonisti di The Platform sono infatti dei prigionieri rinchiusi in una prigione che si sviluppa in verticale, tra i cui piani è posta a mo' di ascensore una piattaforma che di giorno in giorno distribuisce il cibo ai reclusi.

Le portate presenti sulla piattaforma in questione, però, sono le stesse dal primo all'ultimo livello: ciò vuol dire che coloro che si trovano ai piani inferiori della prigione dovranno nutrirsi soltanto degli avanzi lasciati da coloro che vivono più in alto, in un gradiente di disperazione che ricorda vagamente la suddivisione in classi vista nello Snowpiercer di Bong Joon-ho.

Proprio la disperazione, però, può portare a gesti inconsulti: il trailer ci lascia infatti intuire che sorti tutt'altro che benevole attendono coloro che, malauguratamente, precipitano ai piani più bassi cadendo nel vuoto lasciato dalla piattaforma...