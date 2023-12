Nutcrackers, Ben Stiller nel cast del nuovo film del regista de L'Esorcista - Il Credente

Tornato come Zoolander per il Super Bowl del 2023, Ben Stiller si aggiudica il ruolo di protagonista nel nuovo film di David Gordon Green, nonché regista di L'Esorcista: Il Credente.

Scritto da Leland Douglas, il film s'intitola Nutcrackers. Cosa sappiamo della trama? Deadline riporta tale sinossi: "Nutcrackers segue l'ossessionato dal lavoro Mike, che deve recarsi a malincuore nell'Ohio rurale per occuparsi dei suoi quattro sconclusionati nipoti dopo che i loro genitori sono morti in un incidente d'auto. Quello che inizia come un viaggio di tre giorni per trovare un affido si trasforma in settimane di caos nella vita della fattoria - e nella consapevolezza che non ha bisogno di trovare loro una casa, sono loro che l'hanno trovata per lui".

E queste poche frasi sono tutte le info che abbiamo su questo nuovo progetto. Sul cast, sull'uscita, la distribuzione, la produzione (etc, etc) non abbiamo al momento alcuna info. Il tempo, come sempre, aggiungerà sempre più carne al fuoco, ma nel frattempo non possiamo che attendere e cominciare a fantasticare sul progetto.

Nel frattempo però non ci piace lasciarvi a mani vuote, quindi vi rimandiamo alla nostra recensione del film di David Gordon Green L'Esorcista: Il Credente. Come sempre, non esitate a farci sapere la vostra. In questo caso, lasciateci un commento anche per farci sapere se e quanto siete curiosi di questo nuovo film con Ben Stiller!