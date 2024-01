Nutcracker, anche una star di Scooby-Doo nel nuovo film di David Gordon Green

Una new entry nel cast di Nutcracker di David Gordon Green: Linda Cardellini, conosciuta per il suo ruolo di Velma in Scooby-Doo, entra a far parte della .commedia con Ben Stiller, Edi Patterson, Tim Heidecker e Toby Huss.

Questa è la sinossi di Nutcrackers: "lo stakanovista Mike (Stiller), deve recarsi controvoglia nell'Ohio rurale per tenere d'occhio i suoi quattro nipoti indisciplinati dopo la morte dei loro genitori in un incidente d'auto. Tra un litigio con un deputato locale (Heidecker) e un eccentrico milionario (Huss), Mike si innamora dell'assistente sociale Gretchen (Cardellini), che lo aiuterà a trovare una casa per i ragazzi". Nutcrackers si basa sulla sceneggiatura di Leland Douglas ed è una produzione di Rivulet Films, Rough House Pictures e Red Hour Films. Gli ultimi ruoli da protagonista di Stiller risalgono al 2017 con Brad's Status e The Meyerowitz Stories: negli ultimi anni si è dedicato alla regia con la miniserie Escape at Dannemora nel 2018 e Scissione nel 2022.

Cardellini, conosciuta anche per il suo ruolo in serie televisive come Freaks and Geeks, negli ultimi anni è stata co-protagonista della serie Dead to Me ed è comparsa in Avengers: Age of Ultron, dove interpreta Laura Barton, moglie di Occhio di Falco. Ha lavorato anche in Guardiani della Galassia Vol. 3 prestando la voce a Lylla, una lontra geneticamente modificata, compagna di cella di un giovane Rocket. Nel 2018 ha interpretato Dolores Vallelonga a fianco di Viggo Mortensen nel film premio Oscar Green Book.