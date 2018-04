Nuovo video inedito di Avengers: Infinity War con Tony Stark e Bruce Banner!

Iron Man e Banner troveranno degli inaspettati nuovi alleati. Ecco che vi mostriamo una clip inedita, mandata in onda durante una trasmissione televisiva americana. Date uno sguardo al player!

Partecipando al Jimmy Kimmel Live di ieri sera, alcuni dei membri del cast della pellicola corale sui Vendicatori, che noi vedremo già da domani in sala, hanno portato un video inedito, della durata di circa un minuto, che ci mostra i personaggi interpretati da Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo, rispettivamente Tony Stark e Bruce Banner, con il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e Wong (Benedict Wong).

Ieri sera c'è stata, lo saprete, la première mondiale di Avengers Infinity War a Los Angeles e adesso chi non vuole saperne nulla prima di vedere il film, sta certamente evitando i social come la peste! Tuttavia questa è una clip che hanno portato gli attori, e se avete voglia di guardare una piccola anticipazione del film che da noi esce al cinema domani, eccola qua!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Il video è stato mostrato per la prima volta, in esclusiva, dal Jimmy Kimmel Live.