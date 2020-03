Nel nuovo video di Everyeye analizziamo la Batmobile del The Batman di Matt Reeves

Dopo averla ammirate ieri nelle prime immagini condivise dal regista via social, ecco che oggi nel nuovo video di Everyeye approfondiamo brevemente il look della nuovissima e fiammeggiante Batmobile che il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson guiderà nell'attesissimo The Batman.

È lei la grande protagonista delle foto di Reeves e del nostro video, che potete ammirare in calce, dove è possibile dare anche una nuova occhiata al costume del Cavaliere Oscuro, questa volta anche con il mantello, che nelle precedenti immagini con lo stuntman mancava. La Batmobile disegnata e ideata per il film è davvero splendida e diversa dalle ultime viste nella Trilogia di Christopher Nolan e in Batman v Superman, essendo old fashioned e molto più semplice nelle linee e nella caratterizzazione della carrozzeria.



Bellissimo e in grande evidenza è il motore posteriore con un bel turbo in evidenza, questo sì vicino alle iterazioni fumettistiche e più vecchie della vettura e che dà all'automobile un look vintage, sportivo ed eccezionalmente realistico. Non sfigura per nulla al fianco di Batman e al design del suo costume, dato che anche questa sembra in qualche modo costruita in casa, un pezzo alla volta, come si può anche notare dal cofano.



Vi piace? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi ricordiamo che The Batman vede nel cast anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 25 giugno 2021.