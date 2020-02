Un nuovo video di Disney+ rivela gli easter-egg più segreti dei film Pixar

Il diavolo è nei dettagli, e tutti i fan della Pixar sanno da anni che l'amato studio di animazione ha un talento davvero unico per nascondere easter-egg di progetti vecchi e nuovi all'interno di ciascuno dei propri film.

Un nuovo video promozionale per Disney+ pubblicato nella notte sui social ha raccolto i più difficili da individuare, da Inside Out a Toy Story, da Up a Monsters & Co. Come al solito potete gustarvelo in calce all'articolo.

Nata nel 1979 come divisione interna della Lucasfilm, la Pixar Animation Studios come la conosciamo oggi è stata fondata il 3 febbraio 1986, data che ieri lunedì 3 gli ha permesso di festeggiare il suo 34esimo compleanno. Il regalo però come al solito è stato fatto ai fan: scoprite come il camion Pizza Planet compaia in A Bug's Life, come il cartello del ristorante Gusteau di Ratatouille spunti nella serie Cars o come le scarpe di un bambino che si intravede in una scena di Coco siano proprio a tema Cars.

Voi conoscevate già qualcuno di questi easter-egg? Ne avete scovati altri che il video non cita? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Disney+ arriverà in Italia dal prossimo 24 marzo, e oltre a tutto il catalogo Pixar includerà anche quello dei Classici Disney, i film Star Wars, Marvel Studios e tanto altro ancora. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro Everycult su Wall-E e ai vincitori degli Annie Awards.