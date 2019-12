Il nuovo video di Bad Lip Reading su Yoda viene da Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Tra i personaggi che hanno reso leggenda la saga di Star Wars c'è certamente Yoda con la sua parlantina strana, fatta di frasi dal costrutto peculiare e intrise di profonda saggezza. Qualche volta, però, anche lui cede a qualche comportamento da vegliardo isterico: è quanto accade nel video di Bad Lip Reading su Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

La scena in questione la ricordiamo tutti: un Luke Skywalker in preda alla più totale sfiducia si appresta a dar fuoco al millenario tempio Jedi, venendo però anticipato da Yoda che, sapendo quanto in realtà il suo allievo sia ben poco convinto di questa soluzione, lo batte sul tempo e lascia che un fulmine faccia il lavoro sporco.

Il maestro Yoda che vediamo nel video di Bad Lip Reading sembra però decisamente meno paziente e serafico rispetto a quello che conosciamo: il fulmine che distrugge il tempio diventa qui l'espressione dell'ira di uno Yoda troppo anziano per stare dietro al passo svelto di Luke, e che decide quindi di dare la giusta lezione al suo allievo irrispettoso a tempo di musica. Una performance che sicuramente non dimenticheremo, così come la frase: "Il mio bastone è meglio del bacon"!

Episodio VIII, intanto, è ancora al centro delle polemiche: recentemente il regista Johnson ha voluto difendere le scelte fatte in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, mentre John Boyega ha ammesso di non aver apprezzato alcuni momenti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.