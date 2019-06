Un nuovo video di Annabelle 3 è un tour a 360° nello studio dei Warren

L'immersività è una caratteristica che non può mancare ad un buon film horror: proprio su ciò punta il nuovo video su Annabelle 3 rilasciato da Warner Bros. su Youtube a meno di un mese dall'uscita del film nelle sale.

Il video non è in effetti un semplice trailer, anzi: sulla trama del terzo capitolo dello spinoff del Conjuring Universe sulla bambola demoniaca ci dice praticamente nulla. Ma cosa vediamo allora in questo breve filmato?

Il video, girato con la tecnologia di ripresa a 360° implementata da Youtube, permette agli spettatori di esplorare quasi del tutto liberamente l'inquietante sala degli artefatti dei coniugi Warren. Il "quasi" è riferito al fatto che, naturalmente, si è comunque vincolati dall'avanzata del protagonista del video lungo la stanza, ma come in un videogioco in prima persona saremo liberi di girare lo sguardo a nostro piacimento, soffermandoci su qualunque dettaglio abbastanza creepy da attirare la nostra attenzione... O anche fermandoci a fissare il soffitto, sperando che nel frattempo non accada nulla.

Nel video vediamo la bambola Annabelle riposta nella sua teca: dopo un abbassamento di tensione, prima del quale vediamo la porticina della teca spalancarsi lentamente, la bambola è sparita. Attorno a noi possiamo ascoltare ogni tipo di rumore dal suono decisamente poco amichevole, dagli scricchiolii alle risate alle note di un pianoforte. Che dire: un video da guardare di notte con le cuffie nelle orecchie... O da evitare accuratamente!

L'ultimo trailer di Annabelle 3 è stato rilasciato pochi giorni fa, mentre il film debutterà nelle sale il prossimo 26 giugno. Il regista Gary Douberman ha anche parlato della presenza di un nuovo personaggio.