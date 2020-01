Il nuovo trailer ufficiale per Birds of Prey introduce scene inedite e la colonna sonora

La colonna sonora di Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) ottiene un trailer vero e proprio con diverse sequenze inedite tratte dal film con Margot Robbie e perfino una battuta che rompe la quarta parete del defunto DCEU.

Come al solito potete visionare il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

La mossa di accendere i riflettori sulla colonna sonora del film sembra pensata da Warner Bros. per replicare il successo dell'album di Suicide Squad: per quanto i cinecomic abbiano letteralmente cambiato la storia del cinema da dodici anni a questa parte, hanno avuto molto meno successo quando si è trattato di creare dei filoni nel settore della musica, anche se con alcune eccezioni come le compilation per Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia 2 di James Gunn e la succitata colonna sonora del film di David Ayer, che nel 2016 scalò le classifiche di vendita e ottenuto perfino una nomination ai Grammy per la sua Collector's Edition.

Il film di Birds of Prey arriverà il 7 febbraio e vanterà il ritorno di Margot Robbie di nuovo nel ruolo di Harley Quinn, per la prima volta proprio da Suicide Squad: ad accompagnarla questa volta una nuova squadra di sole donne formata da Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e Renee Montoya (Rosie Perez). Nel cast anche Ewan McGregor nei panni del temibile gangster Maschera Nera.

