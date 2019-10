Si, nel nuovo trailer di Star Wars IX ci sono anche i droidi da battaglia

Il nuovo trailer di Star Wars IX non ha solo fornito propellente all'attesa dei fan e alle prevendite, che hanno superato il record di Avengers: Endgame, ma anche mostrato un ritorno abbastanza inaspettato.

E, non stiamo parlando dell'Imperatore Palpatine, ma dei suoi iconici drodi da battaglia, visti per la prima volta in Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma: come alcuni di voi sapranno, questi soldati robotici vennero sostituiti dai cloni e sparirono completamente durante gli anni dell'Impero Galattico, motivo per cui il nuovo trailer ce li presenta coperti di polvere e abbandonati contro il muro di qualche misterioso edificio.

Sebbene non sia chiaro quante connessioni il nuovo film avrà con la trilogia prequel, vedere questo piccolo riferimento farà sicuramente la gioia dei fan, e contribuirà ancora di più ad aumentare le aspettative: del resto J.J. Abrams in persona ha dichiarato che l'ambizione del film non è solo quella di concludere definitivamente la longeva saga degli Skywalker, ma anche quello di dare una coerenza a tutti e nove i capitoli principali del franchise.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 18 ottobre.

Nel cast, oltre al ritorno dei nuovi protagonisti Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver e Oscar Isaac, anche tante new entry e attesi ritorni, come quelli di Mark Hamill, Carrie Fisher e Ian McDiarmid.