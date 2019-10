Nuovo trailer per Spie Sotto Copertura, film d'animazione con Will Smith e Tom Holland

Dopo il primo trailer ufficiale di Spie Sotto Copertura, il nuovo film dei Blue Sky Studios torna a mostrarsi con un nuovo filmato promozionale completamente in italiano.

Come al solito potete visionarlo comodamente all'interno dell'articolo.

Spie Sotto Copertura è ambientato in un mondo dove regna lo spionaggio internazionale. Will Smith (Gemini Man, Aladdin, Men in Black), da la voce a Lance Sterling, la spia più figa del mondo, affascinante e pieno di abilità straordinarie. Praticamente il contrario di Walter, al quale presta la voce Tom Holland (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Endgame, Civiltà Perduta), un giovane genio introverso che costruisce tutte i gadget che Lance utilizza sul campo per le sue missioni.

Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata, Walter e Lance improvvisamente devono trovare un sistema per fidarsi l'uno dell'altro e lavorare insieme.

Il film è diretto da Nick Bruno e Troy Quane, ed è una produzione congiunta di Fox Animation, Blue Sky Studios e Chernin Entertainment. Arriverà nelle sale cinematografiche italiane a parte dal 25 dicembre, lo stesso giorno dell'uscita di Jumanji: The Next Level: i due film condividono anche Karen Gillan, che nel lungometraggio animato interpreterà Edith Brown.

Secondo un rapporto di qualche settimana fa, dal successo commerciale del film dipenderà il futuro dei Blue Sky Studios.