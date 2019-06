Nuovo trailer di Shaft. Samuel L. Jackson: "Ho lottato per bilanciare azione e commedia"

Il primo trailer ufficiale di Shaft ci aveva rivelato il nuovo film del franchise prima bloxploitation e noir e poi semplice thriller poliziesco, ma è adesso che la Warner Bros Pictures ha diffuso online un nuovo e più elettrizzante e divertente trailer ufficiale del film con Samuel L. Jackson.

Come sappiamo, il nuovo Shaft seguirà la storia di John Shaft Jr. (Jesse T. Usher), esperto di cyber sicurezza con una laurea all'MIT che chiede aiuto alla sua famiglia per venire a capo della misteriosa morte del suo migliore amico. Chiederà il sostegno del padre, John Shaft II (Jackson), e al bis-bis-nonno, il primo, mitico John Shaft interpretato da Richard Roundtree.



In merito al film diretto da Tim Story, Jackson ha spiegato di aver lottato molto durante la produzione per mantenere un bilanciamento adeguato tra azione e commedia. Ha infatti dichiarato a CinemaBlend: "Il precedente Shaft era decisamente più serio, credo, almeno nel rapporto tra me e il cattivo Peoples (Jeffrey Wright). Qui cambia il livello di pericolo, perché abbiamo scelto di proporlo in un veste e in toni più leggeri, e ne abbiamo discusso a lungo. La prima sceneggiatura era del tipo "ah ah ah ah", e io ho detto "ehi, aspettate un attimo, non possiamo farlo così. Shaft significa qualcosa per tutti noi, iconicamente, storicamente e mitologicamente". Quindi abbiamo deciso di farlo sì, più leggero negli atteggiamenti, ma il pericoloso in termini d'azione è rimasto comunque elevato. Dunque quando bisogna essere seri, facciamo i seri".



Shaft uscirà nelle sale americane il prossimo 14 giugno.