Nuovo trailer di Paterno, il film tv con Al Pacino prodotto dalla HBO Films

Assieme a The Irishman del cineasta Martin Scorsese,, lungometraggio con protagonista il premio Oscar, è uno dei progetti più attesi degli ultimi tempi. L’attore interpreterà su HBO il leggendario coach di football, la cui carriera è stata macchiata a seguito degli scandali sessuali che coinvolsero il suo assistente.

Attualmente in fase di post-produzione, il film segue le vicende di Joe Paterno che, dopo essere diventato l’allenatore più vincente nella storia del football americano, nel novembre del 2011 rimase coinvolto in uno scandalo di abusi sessuali insieme al suo ex-coordinatore della difesa ai Penn State, Jerry Sandursky. Paterno annunciò il suo ritiro al termine della stagione, ma la società non accettò tale decisione estromettendolo subito dalla squadra.

Diretto dal regista premio Oscar Barry Levinson (Rain Man – L’uomo della pioggia), la sceneggiatura è stata affidata alla penna di David McKenna (Blow, S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine). La colonna sonora è a cura dei compositori Evgueni Galperine (Il passato, Wizard of Lies) e Sacha Galperine (Loveless, Split). L’ungherese Marcell Rév (Viharsarok) è il direttore della fotografia, mentre David Gropman (Vita di Pi, Chocolat) si è occupato del reparto scenografico del film.

Nel cast artistico figurano Al Pacino, Riley Keough, Kathy Baker, Greg Grunberg e Annie Parisse.

Paterno verrà trasmesso dal canale via cavo HBO il prossimo 7 aprile.