Nuovo trailer per Mulan: gli Unni sono alle porte, ma il vero centro è la famiglia

Ormai mancano solo due mesi all'attacco degli Unni e la House of Mouse schiera in campo una delle sue più potenti guerriere: nel nuovo trailer di Mulan appena distribuito riscopriamo il valore della famiglia e dell'onore, ma nessuno sembra essere al sicuro dall'orda degli Unni.

Per chi l'ha guardato da bambini, per chi lo ha rivisto tante volte con i propri figli, Mulan è uno dei classici intramontabili della Disney, nonché una delle prime principesse che si è distaccata dal canone iniziato da Biancaneve negli anni '30.

Anche se la storia è ben nota a tutti, poterlo rivedere con nuovi effetti e in chiave più matura sarà come riscoprire l'intero film: ecco quindi che anche le immagini del richiamo forzato alle armi dopo l'incontro con la Mezzana assumono nuova potenza, così come la scelta di Mulan di arruolarsi sotto mentite spoglie.

Se nel trailer precedente il focus era sull'addestramento e sulla lotta, adesso il nucleo dell'anteprima sono la famiglia e i valori che da sempre vengono tramandati di generazione in generazione.

In coda possiamo anche vedere alcune delle scene finali della pellicola, presumibilmente quelle dell'attacco al palazzo dell'Imperatore, in cui la nostra eroina salta da un tetto all'altro per salvare il suo paese.

Dopo aver saputo della sua assenza in molti si stanno ancora chiedendo perché eliminare Mushu dalla pellicola, essendo uno dei personaggi più amati: passate dalle nostre prime impressioni su Mulan e diteci cosa ne pensate.