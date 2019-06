Nuovo trailer per Ma, l'horror targato Blumhouse con Octavia Spencer

Dopo il bellissimo e inquietante poster di Ma, il nuovo film targato Blumhouse con protagonista Octavia Spencer è tornato a mostrarsi con un trailer inedito particolarmente disturbante.

Nel video, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno dell'articolo, mostra tutte devianze della cattiva interpretata dall'attrice premio Oscar: tra cucire le labbra e investire le persone, comparire alle spalle nella quiete della loro camere o uccidere senza pietà, Ma sembra non avere freni e soprattutto, dettaglio ben più terrificante, un preciso obiettivo per compiere le sue efferate atrocità.

Il film, prodotto da Jason Blum e distribuito dalla Universal, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 27 giugno.

Diretto da Tate Taylor, il film racconta la storia di Sue Ann, una donna solitaria che vive in disparte in una tranquilla cittadina dell’Ohio e che un giorno incontra Maggie (Diana Silvers), un’adolescente da poco arrivata in città che le chiede dove poter comprare degli alcolici. Sue offre ai ragazzi la possibilità di usare la sua cantina come punto di ritrovo, a patto però che seguano alcune regole: almeno uno di loro deve rimanere sobrio, non devono volare imprecazioni, non devono mai salire al piano di sopra e - soprattutto - nessuno deve chiamarla Ma.

Ma la strana forma di ospitalità si trasforma presto in ossessione, e la casa di Ma da posto più divertente del mondo diventa l'inferno.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer italiano di Ma.