Nel nuovo trailer internazionale un primo sguardo al combattimento tra Mulan e la Strega

Il nuovo trailer internazionale di Mulan è stato appena distribuito dalla Casa dei Sogni e preannuncia eccitanti combattimenti nel nuovo live-action ispirato alla guerriera più coraggiosa della Cina: avevamo già dato un primo sguardo alla Strega e adesso lo scontro entra nel vivo con alcune scene inedite.

Mai avremmo immaginato uno combattimento così epico tra i due personaggi: dopo un iniziale scambio di lame, Mulan prova a ferire con un colpo diretto l'avversaria, che però riesce a schivarlo prontamente.

Subito dopo udiamo la Strega mettere in guardia Mulan: "Non appena scopriranno chi sei veramente non avranno alcuna pietà per te."

Nonostante molti di noi siano cresciuti guardando e sognando le avventure di Mulan, l'idea di rivederla in carne ed ossa sul grande schermo risveglia l'eccitazione di quando bambini si vedeva un film Disney per la prima volta.

Persino Ming-Na Wen, l'attrice che ha dato voce a Mulan nel 1998 ha dato il suo pieno sostegno alla pellicola, che non mancherà di rinnovare la storia ed personaggi: una nuova versione di Mushu è in arrivo e, a giudicare dalle prime informazioni, non sarà l'unica novità.

Il film arriverà nelle sale italiane il 25 marzo 2020, date uno sgurdo al nostro approfondimento sul live-action di Mulan.