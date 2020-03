Nuovo trailer per l'edizione home-video di Bad Boys For Life

La Sony Pictures ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per festeggiare l'edizione home-video di Bad Boys For Life, che arriverà in digitale dal 31 marzo e in versione fisica dal 21 aprile prossimo.

Come al solito potete gustarvi il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

L'atteso terzo capitolo della saga action creata da Michael Bay, che è stato diretto dai promettenti registi Adil El Arbi e Bilall Fallah e ha riportato in scena le star di Will Smith e Martin Lawrence, è stato accolto bene sia dal punto di vista critico che commerciale, ottenendo un bel po' di fortuna al botteghino in quella che è tradizionalmente una delle sezioni più tranquille del calendario di uscita annuale.

Al momento della stesura di questo articolo, e con i cinema chiusi nella maggior parte dei mercati, Bad Boys For Life è il film con il maggior incasso dell'anno, avendo incassato oltre $421,2 milioni in tutto il mondo ($204,4 milioni domestici e $216,8 milioni a livello internazionale) con un budget di produzione stimato di $90 milioni. L'imminente edizione home-video conterrà oltre 50 minuti di funzionalità bonus mai viste prima, tra cui un finale alternativo esclusivo, scene estese ed eliminate, una bobina di esilaranti blooper, una featurette di easter-eggs e molto altro ancora.

