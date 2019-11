Il nuovo trailer de L'Immortale svela che Ciro Di Marzio è ancora vivo!

Come promesso nelle scorse ore, è arrivato online il primo trailer ufficiale de L'Immortale, film spin-off dell'acclamata serie tv Gomorra scritto, diretto e interpretato da Marco D'Amore.

Nel filmato, esclusiva di FanPage che vi riportiamo all'interno dell'articolo viene svelato che il celebre Immortale è ancora vivo: il personaggio era stato visto l'ultima volta alla fine della quarta stagione, al termine della quale veniva colpito da un colpo di pistola e gettato nelle acque del Golfo di Napoli.

E' proprio da questa scena che ripartirà il film, che fungerà da ponte fra le due stagioni di Gomorra rimanendo comunque un'opera autonoma e a sé stante: secondo la sinossi ufficiale, il film racconterà anche la vita di Ciro Di Marzio e gli eventi che lo hanno trasformato nel temuto e rispettato Immortale. Attraverso i suoi ricordi si tornerà indietro nel tempo fino al terremoto del 1980, durante il quale il neonato Ciro sopravvive per miracolo e resta abbandonato tra le macerie. Dieci anni dopo vediamo il bambino, che ha dovuto crescere in fretta, sopravvivere arrangiandosi come può tra i vicoli di Napoli.

Le riprese de L'Immortale sono terminate lo scorso luglio, con la data di uscita anticipata al 5 dicembre prossimo. Il film sarà distribuito da Vision Distribution ed è una co-produzione Cattleya, Sky, Tim Vision e Beta Film.