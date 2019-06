Nel nuovo trailer di Child's Play Andy prova a dire la verità su Chucky

I bambini dicono spesso la verità, anche quando gli adulti non vogliono saperne di ascoltarla: accade anche nel nuovo trailer di Child's Play, in cui vediamo gli avvertimenti del povero Andy cadere nel vuoto.

Nella scena rilasciata in anteprima vediamo infatti il protagonista del film, nonché proprietario del terrificante giocattolo, cercare in tutti i modi di mettere in guardia la madre sulle inaspettate quanto orripilanti abilità di Chucky.

"Ho visto Doreen fuori, credo che Chucky le abbia fatto qualcosa" confessa un terrorizzato Andy a sua madre che, ovviamente, non manca di ricordargli che Chucky è soltanto un giocattolo, tentando di tranquillizzare il figlio chiedendogli se non si sia semplicemente rotto. Il tutto si conclude con una severa ramanzina per aver preso senza permesso il telefono di Omar, mentre il povero ragazzino urla di non essere impazzito.

Child's Play uscirà il prossimo 21 giugno e, nel frattempo, Chucky ha già mietuto le prime vittime: si tratta dei giocattoli di Toy Story, uccisi uno ad uno nei vari poster del film rilasciati finora. Mark Hamill, invece, si è detto piuttosto intimorito dalla responsabilità di doppiare un personaggio così iconico. Se voleste dare un primo giudizio al suo lavoro, la voce di Hamill si sente chiaramente in una delle ultime clip rilasciate.