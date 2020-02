Nuovo trailer e character poster per The Personal History of David Copperfield

Tra i film indipendenti, e per questo forse poco conosciuti, in arrivo quest'anno c'è The Personal History of David Copperfield, pellicola diretta dall'acclamato satirista britannico Armando Iannucci con protagonisti Dev Patel, Tilda Swinton e Hugh Laurie. Ecco una nuova, interessante anteprima accompagnata da character poster d'eccezione.

Presentato lo scorso autunno al Toronto Film Festival in anteprima mondiale e al London Film Festival per quella europea, il film ha riscosso un discreto successo e ottime recensioni in entrambe le occasioni, mentre ha ricevuto ben 11 nomination al British Independent Film Awards.

L'idea per la pellicola nasce dal grande fascino e interesse che la figura di David Copperfield ha sempre suscitano nel regista e nel suo collaboratore Simon Blackwell, che hanno deciso di unire le forze per dare un nuovo volto al personaggio nato dalla penna di Charles Dickens nel 1850.

Dalla nascita all'infanzia, dall'adolescenza all'età adulta, la vita di David Copperfield (Dev Patel) conoscerà gentilezza, malvagità, povertà e ricchezza, mentre incontra una serie di personaggi straordinari nell'Inghilterra vittoriana. Mentre Copperfield si propone di divenire un grande scrittore, ricercando contemporaneamente i valori di famiglia, amicizia, romanticismo e status sociale, sarà proprio la storia della sua vita a divenire la più seducente di tutte.

Il cast, senza dubbio variegato, vede Patel nel ruolo di protagonista e al suo fianco Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw e Paul Whitehouse, che troverete in dettaglio nella galleria in calce.

The Personal History of David Copperfield arriverà in Italia il prossimo 7 maggio.