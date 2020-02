Il nuovo trailer di Artemis Fowl di Kenneth Branagh è in arrivo

Finalmente sembra che stiamo per avere delle nuove immagini di Artemis Fowl, atteso nuovo film dell'acclamato regista Kenneth Branagh rinviato dalla sua data di uscita originale di agosto 2019 al prossimo maggio prossimo.

Come potete vedere dalla foto che vi abbiamo riportato in calce all'articolo, un nuovo trailer integrale del film fantasy è stato classificato qualche ora fa dal BBFC del Regno Unito, e a questo punto è assai probabile che il filmato sarà online la prossima settimana per accompagnare l'uscita di Onward, il nuovo film della Pixar (ahinoi rinviato in Italia al prossimo 16 aprile a causa dell'emergenza Coronavirus).

Basato sui romanzi firmati da Eoin Colfer (il film adatterà i primi due libri), Artemis Fowl è incentrato sul più giovane della famiglia Fowl che, dopo aver scoperto un mondo sotterraneo abitato da elfi, fate e gnomi, decide di rapire una delle creature per chiedere un successivo riscatto. Sarà l'inizio di una grande avventura.

La sceneggiatura è firmata da Michael Goldenberg, Adam Kline e Conor McPherson, con la regia di Branagh che ha diretto la star Ferdia Shaw e i co-protagonisti Tamra Smart, Miranda Raison, Matt Jessup, Judi Dench e Josh Gad. Branagh tornerà prossimamente alla regia di Assassinio sul Nilo, sequel del suo grande successo Assassinio sull'Oriente Express, mentre avrà un ruolo come attore in Tenet di Christopher Nolan.

