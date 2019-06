Il nuovo Thor di Avengers: Endgame ha finalmente un nome ufficiale

Come vi abbiamo comunicato nelle scorse ore, i Marvel Studios hanno annunciato la data di uscita di Avengers: Endgame in edizione home-video, rivelando anche i numerosi contenuti speciali.

A ben guardare, però, la compagnia di Kevin Feige sembrerebbe aver comunicato anche il nome ufficiale del "nuovo Thor" di Chris Hemsworth, una delle più grandi sorprese del film dei fratelli Russo.

Conosciuto dal mondo di internet come "Fat Thor" o "Thor Leboswki", perché in parte dichiaratamente ispirato all'iconico Drugo del film dei fratelli Coen Il Grande Lebowski, il personaggio è stato ribattezzato dal blu-ray di Endgame come "Bro Thor". La descrizione della featurette dedicata al supereroe infatti recita infatti:

"Bro Thor - anche se il suo aspetto è cambiato, l’eroismo è rimasto intatto! Andiamo nel dietro le quinte per scoprire come Bro Thor è stato creato!".

Cosa ne pensate di quella che, a questo punto, parrebbe la dicitura ufficiale per il personaggio? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altre informazioni, vi ricordiamo che Avengers: Endgame tornerà al cinema anche in Italia a partire dal 4 luglio: i Marvel Studios hanno pensato ad una riedizione con del materiale extra riproposta sia per superare definitivamente il record di Avatar, sia per spingere ulteriormente la campagna marketing dell'imminente Spider-Man: Far From Home.