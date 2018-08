Nuovo terrificante spot TV per The Nun, spin-off di The Conjuring

Warner Bros ha rilasciato un nuovo spot televisivo per l'attesissimo The Nun, film horror spin-off dell'universo di The Conjuring creato da James Wan. Lo spot mostra Padre Burke, il personaggio di Demian Bichir, sepolto vivo dal demone Valak.

Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un'abbazia della Romania, un prete perseguitato dal suo passato e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull'evento. Insieme scopriranno il sacrilego segreto dell'ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca presente in The Conjuring: Il caso Enfield mentre l'abbazia diventerà un campo di battaglia tra i vivi e i dannati.

Faranno parte del cast del film Demian Bichir(A better Life) nel ruolo del Padre Burke, Taissa Farmiga (American Horror Story) nei panni di Sorella Irene, Jonas Bloque (Elle) nel ruolo di un abitante del luogo, Charlotte Hope (Game of Thones) nei panni di Sorella Victoria, Ingrid Bisu (Vi presento Toni Erdmann) nel ruolo di Sorella Oana, e Bonnie Aaron, che riprenderà il suo ruolo da The Conjuring - Il Caso Enfield.

The Nun,prodotto da Peter Safran e James Wan, diretto da Colin Hardy(The Hallow) e scritto da Gary Dauberman. Potete trovare il nuovo inquietante spot televisivo in calce alla notizia.