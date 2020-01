Il nuovo teaser di Fast & Furious 9 mostra il lato paterno di Dominic Toretto

Il film uscirà a maggio, il trailer questo venerdì. Nel frattempo, Fast & Furious 9 ci viene presentato da Vin Diesel con un poster ufficiale, mentre un nuovo teaser ci mostra Dominic Toretto alle prese con la paternità.

Un nuovo teaser di Fast & Furious 9 è stato diffuso da Universal Pictures, e vede protagonista il Dominic Toretto di Vin Diesel, che assieme alla Letty Ortiz di Michelle Rodriguez si sta prendendo cura del piccolo Brian, il figlio di Dom introdotto in Fate of The Furious.

Nell'ultimo capitolo del franchise, infatti, Elena (Elsa Pataky) ha avuto un bambino con Dom, pargoletto che nel frattempo è cresciuto, e che adesso ritroviamo nel video che vedete anche in testa alla notizia. Qui Brian aiuta il papà a riparare il trattore, e riceve in dono il ciondolo di Letty "Questo me lo ha dato tuo padre, e ora io lo do a te. Per proteggerti da ciò che sta per arrivare".

Il tono del teaser è decisamente diverso da quello dei precedenti film della saga, ma forse la cosa non dovrebbe stupirci più di tanto, considerato il fatto che Chris Morgan, sceneggiatore del franchise da Tokyo Drift, non è coinvolto nel progetto (ma ha invece collaborato alla sceneggiatura dello spin-off Hobbs & Shaw). È stato infatti Daniel Casey (Dead Man's Hour, Drone) ad occuparsi dello script di Fast9.

La sinossi di Fast & Furious 9 non è ancora stata resa nota, ma nel film non mancheranno star di Hollywood e dintorni e volti vecchi e nuovi come Charlize Theron, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Cardi B e John Cena.