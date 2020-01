Nel nuovo teaser conosceremo meglio Buck, il compagno di Harrison Ford in Call of the Wild

Poche ore fa i Disney Studios hanno pubblicato un teaser trailer di Call of The Wild, il nuovo film con protagonista Harrison Ford che lo vedrà protagonista di un'epica avventura insieme al fido compagno a quattro zampe: conosciamo meglio Buck grazie alla nuova anteprima.

"Buck era un cane come nessun altro. Alcuni diranno che era solo una leggenda, ma io l'ho conosciuto e sono felice si sia unito a noi. Qui fuori ha trovato il suo posto nel mondo e la sua libertà nella natura selvaggia."

L'ex Han Solo presenta non solo un cane, ma un fedele compagno d'avventura, persino quella più disperata, e un sincero amico su cui contare in ogni difficoltà.

Call of The Wild è ambientato negli Stati Uniti di fine '800 e racconterà proprio la storia di Buck e di come dopo essere stato rapito da un ranch della Santa Clara Valley, California, viene venduto come cane da slitta nello Yukon: da qui inizierà il suo pericoloso viaggio verso la più profonda Alaska.

La pellicola, prodotta dall'ex 20th Century Fox, sarà uno delle prossime uscite Disney e sarà un misto tra CGI e live-action e, come si può vedere dall'anteprima, il prodotto sarà estremamente interessante.

