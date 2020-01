Il nuovo teaser per Black Widow ricorda ai fan che mancano 100 giorni all'uscita del film

Con un nuovo teaser trailer i Marvel Studios hanno ricordato ai fan di tutto il mondo che il prossimo film Black Widow, primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dista soltanto cento giorni.

L'attesa per il pubblico italiano sarà perfino inferiore, dato che la data di uscita per il nostro mercato è stata anticipata al 29 aprile, rispetto a quella del 1 maggio stabilita per i cinema nord-americani.

Ricordiamo che la regia del film, prodotto da Scarlett Johansson (la prima star del MCU ad ottenere un credito come produttrice di un film Marvel), è stata curata da Cate Shortland mentre la sceneggiatura porta la firma di Jac Schaeffer. La storia, come noto, sarà ambientata tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, con la Vedova in fuga dal governo per aver trasgredito alle leggi di Sokovia.

Ad affiancare Johansson in quello che sarà il 24esimo lungometraggio dei Marvel Studios ci sono anche Florence Pugh nel ruolo di Yelena, Rachel Weisz nel ruolo di Melina, David Harbour nel ruolo di Alexei/Red Guardian, Ray Winstone, O-T Fagbenie, Michelle Lee e Olivier Richters, con William Hurt che tornerà ad interpretare il generale Ross. Essendo ambientato nel passato, per il film si parla anche di un possibile cameo di Tony Stark.

Per altri approfondimenti guardate il nuovo trailer di Black Widow.