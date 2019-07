Nuovo stupendo poster per Gemini Man, sci-fi di Ang Lee con doppio Will Smith

Dopo aver strabuzzato gli occhi con il nuovo incredibile trailer di Gemini Man, il film di Ang Lee con Will Smith si mostra in un nuovo poster ufficiale appena pubblicato online.

Come al solito, potete ammirare il materiale promozionale in calce all'articolo.

Nel film Will Smith interpreta Henry Brogan, un esperto assassino che viene improvvisamente inseguito da un agente più giovane in grado, apparentemente, di prevedere ogni sua mossa ... questo perché è un clone di se stesso, più giovane di 25 anni e all’apice delle proprie abilità.

Gemini Man, che arriverà l'11 ottobre prossimo nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, comprende nel cast anche Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong. Owen avrà il ruolo del villain a capo di una grossa organizzazione che manovra i programmi di clonazione, mentre la Winstead sarà un'agente affiliata all'agenzia di spionaggio per la quale lavora anche il protagonista.

Smith recentemente ha promesso che Gemini Man sarà impressionante, non solo perché è stato girato con la tecnologia High Frame Rate ma anche perché la versione più giovane dell'attore non è stata creata tramite un lavoro di performance caputre o affini, bensì è stata costruita da zero in computer grafica.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una featurette di Gemini Man incentrata sulla tecnologia implementata nel film.