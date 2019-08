Nuovo stratosferico poster esclusivo del D23 per Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Il panel Walt Disney Studios è iniziato in grande stile con l'arrivo sul palco dell'intero cast di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nono film della saga cinematografica LucasFilm diretto da J.J. Abrams di cui è stato diffuso online anche un nuovo poster esclusivo dell'evento, che verrà regalato a tutti i presenti in sala.

Come potete vedere in calce, nel poster assistiamo a quello che sembra essere uno scontro tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver), in uno spettacolare gioco di luci rosso blu sopra quella che sembra essere una navicella spaziale distrutta, coperti dalla pioggia. Su di loro si affaccia il gigantesco volto e soprattutto lo sguardo dell'imperatore Palpatine, che come sappiamo tornerà nel film e sarà nuovamente interpretato da Ian McDiarmid.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker sarà il capitolo conclusivo della saga della Famiglia Skywalker prima di un futuro cinematografico e seriale differente. La storia sarà ambientata dopo gli eventi de Gli ultimi Jedi e seguirà l'ultima missione di Rey, Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) per distruggere il Primo Ordine.



L'uscita nelle sale del film è prevista per il 18 dicembre 2019. Abrams ha detto sul palco che arriverà presto un nuovo trailer, "a cui stanno alacremente lavorando".