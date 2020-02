Ecco il nuovo Star Wars: regia a JD Dillard, sarà ambientato su Exegol, pianeta dei Sith

Pochi minuti fa è stato annunciato che Disney e Lucasfilm hanno affidato alla regia di JD Dillard il nuovo lungometraggio ambientato nell'universo di Star Wars.

La sceneggiatura sarà firmata da Matt Owens, autore delle serie tv Luke Cage e Agents of SHIELD, ma per le principali testate americane non al momento non è ancora chiaro se il film uscirà per la sala cinematografica oppure sarà distribuito tramite la nuova piattaforma di streaming on demand Disney+.

Secondo quanto riferito, il progetto sarà ambientato su Exegol, il pianeta segreto dei Sith, presentato per la prima volta da JJ Abrams in Star Wars: The Rise of Skywalker lo scorso dicembre. Al momento non sono noti altri dettagli, ma quel che è certo è che JD Dillard (Sleight, Sweetheart) sarà il primo regista afro-americano a dirigere una produzione di Star Wars. La pista Taika Waititi, che si era raffreddata nelle scorse settimane, pare essersi definitivamente congelata.

Ricordiamo che alla Lucasfilm il regista di Star Wars: The Last Jedi Rian Johnston sta ancora sviluppando una nuova trilogia originale, il cui stato però è attualmente sconosciuto e probabilmente ritardato dall'annuncio di Lionsgate per un sequel di Knives Out. L'universo cinematografico della saga si espanderà anche con un film prodotto da Kevin Feige, mentre la sceneggiatrice Laeta Kalogridis (Avatar, Shutter Island) sta scrivendo un film basato sull'amatissima serie di videogiochi Star Wars: Knights of the Old Republic.

Tuttavia, sebbene la Disney abbia tre film di Star Wars con delle date di uscita prestabilite per dicembre 2022, dicembre 2024 e dicembre 2026, nessun progetto è stato ufficialmente assegnato a quegli slot. date. Per Disney+ infine prossimamente arriveranno la seconda stagione di The Mandalorian, una serie con Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, e una serie prequel di Rogue One con protagonista Diego Luna, che tornerà nei panni di Cassian Andor.