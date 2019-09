Nuovo spot TV ufficiale per il Joker di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix

È grazie a Comicbook.com che possiamo mostrarvi un nuovo spot TV ufficiale dell'attesissimo Joker, cinecomic fresco vincitore del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2019 diretto da Todd Phillips (Una notte da leoni) e che vede protagonista uno straordinario Joaquin Phoenix.

Nel film Phoenix vestirà i panni di Arthur Fleck, che durante il giorno lavora come pagliaccio e di notte si sforza di essere un comico di cabare, per poi scoprire che lo zimbello in realtà è proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi.

Diretto da Todd Phillips, il film porterà sul grande schermo una versione inedita dell’iconico villain di Batman per esplorarlo in maniera totalmente nuova e dal grande potenziale. Joker sarà infatti slegato dal resto del DC Extended Universe e dall'atteso Batman di Matt Reeves, come confermato di recente dallo stesso regista.

Oltre a Phoenix nel cast troveremo Robert De Niro, Shea Whigham, Brett Cullen, Zazie Beets e Francis Conroy, per un’uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Joker.



Avete già visto il nostro video speciale dedicato al dibattito Joker cinecomic? Potete vedere lo spot al seguente link.