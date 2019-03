Nuovo spot TV con scene inedite per l'atteso Detective Pikachu

Le nuove informazioni su Detective Pikachu ci hanno informato di molte curiosità sulle battaglie Pokémon a Ryme City, ma in piena campagna promozionale ecco sbarcare online un nuovo spot TV dedicato al live-action diretto da Rob Letterman (Piccoli Brividi) che ci mostra anche alcune sequenze inedite.

Sono poche le differenze con l'ultimo e sorprendente trailer ufficiale, ma nello spot vediamo ad esempio il Pikachu doppiato da Ryan Reynolds comportarsi come una cane quando accarezzato da Lucy Stevens, sempre con la sua immancabile tazza di caffè in mano - anche se può smettere quando vuole, dice lui. In aggiunta, compare anche per la prima volta un Gengar in live-action nell'arena sotto Ryme City, dove si tengono le battaglia illegali e già vista nel materiale precedentemente diffuso.



Come già riportato, il film con protagonista Justice Smith (Jurassic World: Il Regno Distrutto) sarà un quasi fedele adattamento dell'omonimo videogioco uscito per Nintendo 3DS, dove un ragazzo alla ricerca del padre e un Pikachu parlante si alleano per venire a capo di un mistero che sembra stia sconvolgendo alla fondamento la pacifica città basata sulla coabitazione tra umani e pokémon.



Detective Pikachu vede nel cast anche Ken Watanabe e Bill Nighy, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 maggio.