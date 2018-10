Nuovo spot TV con Gerald Butler per l'action-thriller Hunter Killer - Caccia negli abissi

È grazie alla Lionsgte Films UK che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo spot TV ufficiale per Hunter Killer - Caccia negli abissi, intenso action-thriller ambientato nelle profondità marine diretto da Donovan Marsh (Spud) e con protagonista Gerald Butler, la star di 300 e Geostorm.

Butler interpreterà il Capitano Joe Glass che deve salvare la situazione dopo che il Presidente della Federazione Russa viene rapito da uno spregiudicato generale. Il progetto, a lungo in fase di gestazione, aveva attirato in precedenza registi del calibro di Phillip Noyce, Antoine Fuqua, e Martin Campbell. Alla produzione troviamo Neil Moritz e Toby Jaffe.

Oltre a Butler, nel cast ci sono anche Gary Oldman (Darkest Hour), Common (John Wick: Chapter 2), Linda Cardellini (Avengers: Age of Ultron) e Toby Stephens (Die Another Day). La pellicola è diretta da Donovan Marsh che si è basato su una sceneggiatura di Arne L. Schmidt and Jamie Moss, a sua volta tratta dal libro Firing Point, scritto dall’ex-ufficiale della marina George Wallace e da Don Keith. Le riprese del film hanno ricevuto il pieno appoggio della stessa marina statunitense.

Sinossi: Nelle profondità dell’Oceano Artico, il capitano del sottomarino americano Joe Glass (Gerard Butler) sta cercando un nuovo mezzo e un nuovo equipaggio quando scopre un segreto proveniente dalla controparte russa che minaccia di scardinare l’ordine globale prestabilito. Il capitano Glass sarà quindi costretto a mettere insieme un equipaggio, composto da Navy SEAL per salvare la vita al presidente russo rapito e sventare così una possibile terza guerra mondiale.



Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo 8 novembre.