Nel nuovo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Rey torna su Ach-To

A meno di un mese dall'uscita al cinema, l'account ufficiale di Star Wars ha pubblicato un nuovo spot televisivo dedicato al prossimo L'Ascesa di Skywalker , il capitolo finale della trilogia sequel. Quel che sorprende del nuovo filmato, è la comparsa, per un breve istante, del pianeta Ach-To.

"Questa sarà l'ultima parola nella storia di Skywalker" sentiamo mentre mentre Rey (Daisy Ridley) si prepara ad affrontare Kylo Ren (Adam Driver). Seguono poi immagini vari di inseguimenti e scontri adrenalinici che coinvolgono Chewbecca (Joonas Suotamo), BB-8 Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) e ovviamente Rey. Quest'ultima poi, compare incappucciata mentre si trova su Ach-To, il pianeta sacro agli Jedi e dove si trova il primo tempio dell'ordine.



Rey ha già trascorso del tempo sul pianeta, mentre si allenava seguendo gli insegnamenti di Luke Skywalker (Mark Hamill). Al momento, non si sa quale sia il ruolo di Ach-To nel prossimo film dell'universo di Star Wars, ma si può ipotizzare che Rey vorrà investigare meglio il significato della Forza, e quale luogo migliore che quello in cui erano custoditi i testi sacri degli Jedi?



Per maggiori informazioni su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, vi segnaliamo che in una recente intervista, John Boyega ha rivelato cosa non vedremo in Episodio IX. Inoltre, è stata mostrata la doppia spada laser di Rey, mostrata per la prima volta nel teaser trasmesso al D23.