Il nuovo spot di Rambo: Last Blood ricorda le prime reazioni al film originale

È il profilo Instagram ufficiale di Sylvester Stallone ad aver pubblicato un nuovo spot dell'atteso Rambo: Last Blood, riproponendo nel farlo alcuni spezzoni in super cut delle prime reazioni all'uscita dalla proiezione del primo Rambo nel 1982.

Rambo: Last Blood trova un John Rambo nel bel mezzo di un intenso disturbo da stress post traumatico che cerca di tenere a bada nella tranquillità di un ranch in Arizona, nel quale lavora per la sua nuova amica Maria: un giorno però la donna lo informa che sua nipote è scomparsa dopo essere andata in Messico per una festa, quindi John viaggia a sud del confine per ritrovarla. La ricerca si trasformerà rapidamente in una violenta discesa all'inferno mentre Rambo scopre un cartello del traffico sessuale: insieme a lui una giornalista sulle tracce della propria sorellastra, rapita dagli stessi individui.

Diretto da Adrian Grunberg con Matt Cirulnick (Absentia) e lo stesso Stallone alla sceneggiatura, Rambo: Last Blood vede nel cast la presenza di Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Peris-Mencheta, Joaquín Cosio, Adriana Barraza, Louis Mandylor e Óscar Jaenada.

Nell'attesa di vederlo nelle sale italiane, a partire dal 26 settembre prossimo, vi ricordiamo proponiamo la nostra recensione di Rambo: Last Blood proprio in onore del quinto film. Per il suo esordio gli analisti prevedono il miglior incasso nel primo weekend di tutta la saga.