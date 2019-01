Nuovo spot e foto da Spider-Man: Far From Home, easter egg dal trailer

Questo martedì vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home, nuovo film della saga dei Marvel Studios dedicata all'amichevole Uomo Ragno di quartiere, ed in arrivo a luglio nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Oggi vi mostriamo un nuovo mini-spot tv dal film - che trovate nel tweet qui sotto - in cui vediamo una sequenza inedita dalla pellicola; in allegato anche una prima foto ufficiale grazie alla United Airlines, partner ufficiale del film di Jon Watts.

Come saprete, il primo trailer di Spider-Man: Far From Home presenta alcuni easter egg interessanti per i fan dei fumetti originali. Vi abbiamo già riportato un easter egg sulla data di nascita di Peter Parker, cosi come la prima vera citazione dello zio Ben in questa nuova saga.

Ora ve ne citiamo altri che, probabilmente, avete perso. Watts ha disseminato nel trailer alcuni potenziali indizi sulle identità delle creature che Spider-Man e Mysterio dovranno affrontare nel cinecomic. Nella sequenza in cui Nick Fury e Maria Hill sparano contro una creatura 'sabbiosa', in una targa dell'automobile leggiamo 463, che non è altro che un riferimento a The Amazing Spider-Man #4 del 1963, prima apparizione dell'Uomo Sabbia.

In una Londra semi-devastata, leggiamo in un'altra targa 2865 SEP., un chiarissimo riferimento a The Amazing Spider-Man #28 del 1965, in cui ha debuttato Molten Man. In un altro frame, invece, in cui vediamo Betty scattare una foto a Ned, in una delle barche leggiamo ASM 212 ovvero The Amazing Spider-Man #212, debutto di Hydro-Man nei fumetti.

Ovviamente, visti i rumor che circondano la pellicola, molti fan sono dispiaciuti per l'Uomo Sabbia più che per Hydro-Man e Molten Man che sono considerati 'villain minori'. Ovviamente vi terremo aggiornati!