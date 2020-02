Nuovo spot per Bryan Cranston: eccolo nei panni delle gemelle di Shining

Se state pensando di vederci doppio, sappiate che non è un errore: quello, o meglio QUELLE, sono proprio Bryan Cranston, anche se non ricordavamo avesse tutti quei capelli... O un gemello! Dopo l'esilarante spot lanciato al Super Bowl, l'attore torna in gonna e calzettoni per la seconda parte della pubblicità.

Durante l'evento sportivo, oltre ai numerosi trailer e anteprime, vengono spesso mostrati anche spettacoli di vario genere o intermezzi comici e questo è proprio il caso di Cranston: dopo aver omaggiato l'iconica scena di Jack Nicholson che sfonda con un'accetta la porta del bagno, all'interno del quale si nascone Shelley Duvall, eccolo aggirarsi nuovamente tra i corridoi dell'Overlook.

"Bevo la nuova bibita della Mountain Dew con zero zuccheri: ha lo stesso gusto rinfrescante dell'originale, ma con zero zuccheri, zero zuccheri, zero zuccheri..."

Oltre alla voce inquietante, le esilaranti espressioni facciali e soprattutto, un fisico che farebbe invidia ad ogni modella, la parte più divertente del video è sicuramente quella in cui i corridoi dell'hotel vengono inondati dalla bibita verde, rivisitando i ciak in cui un fiume di sangue rosso allagava gli stessi ambienti.

Shining, o The Shining per i puristi, è una delle più celebri pellicole del cineasta Stanley Kubrick, che ne fu anche co-sceneggiatore insieme a Diane Johnson: negli anni sono state tantissime le citazioni e gli omaggi al film cult, tra cui anche l'inquietante deepfake di Jim Carrey.

A poca distanza dalla distribuzione nelle sale di Doctor Sleep, sequel di Shining con protagonista Ewan McGregor, è stata annunciata la speciale versione estesa in home-video, mentre prima ancora erano stati rivelati i finali alternativi girati da Kubrick.