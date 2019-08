Nuovo spettacolare trailer ufficiale per Rambo V: Last Blood

Come promesso, la Lionsgate ha diffuso in rete il nuovo full trailer ufficiale di Rambo V: Last Blood, nuovo episodio dedicato all'iconico personaggio di John Rambo.

In questo nuovo capitolo, Sylvester Stallone torna ad interpretare Rambo, guardia della United States Army Special Forces che si è ufficialmente ritirato a vita privata. Peccato che la sua 'pensione' non durerà poi molto e quando qualcuno avrà bisogno di lui, tornerà di nuovo in azione.

Per salvare la vita della figlia di un caro amico, Rambo dovrà sgominare i traffici di un cartello della droga. Ovviamente, chi finirà per la sua strada non farà una bellissima fine, nello stile puro e autentico di John Rambo!

L'uscita italiana è stata anticipata per questo settembre, il che vuol dire che gli appassionati rivedranno le gesta di Rambo molto presto. Naturalmente questa pellicola è stata pensata per essere un finale alla saga con Stallone protagonista e ha la regia di Adrian Grunberg.

Inutile dire che se questo Rambo V avrà successo al box-office, Stallone potrebbe ripensarci e dare a Rambo un altro film o, chissà, addirittura una serie televisiva che ci racconti un'altra avventura.