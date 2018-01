Nuovo spettacolare spot per Black Panther, parla Chadwick Boseman, pronostici d'incasso

stanno continuando, senza sosta, a promuovere l'uscita del loro nuovo Black Panther , che sarà nei cinema italiani a partire dal 14 febbraio. Ed infatti oggi ha diffuso online un nuovo spettacolare spot televisivo che vi mostriamo dopo il salto.

A rivestire i panni di Pantera Nera nella pellicola di Ryan Coogler sarà, nuovamente, Chadwick Boseman, già visto in queste vesti nel precedente Captain America: Civil War. Parlando in una nuova intervista, l'attore protagonista ha svelato perché ha deciso di unirsi all'Universo Marvel e collaborare con i Marvel Studios.

"Voglio dire, hanno un gran bel numero di successi e di pellicole che le persone amano" spiega l'attore "T'Challa è un personaggio interessante, un bel gran personaggio. Se non fosse stato un bel progetto, non l'avrei mai accettato. Non è perché è la Marvel allora lo vuoi fare per forza. Ma continuano ad offrire alle persone pellicole che sono interessanti e molte buone. Non avete mai visto un film simile, sarà veramente fico".

Il film è stato classificato PG-13 (quindi vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto in USA), un rating standard per i vari cinefumetti, e secondo gli ultimi pronostici ha tutte le carte in tavola per battere il record detenuto da Deadpool nel 2016 come "miglior opening week-end in USA" nel mese di febbraio. Quindi ce la farà Black Panther a battere i 132 milioni del mercenario chiacchierone?